انخفاض حرارة وأمطار خلال ساعات.. توقعات الأرصاد لطقس اليوم

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد، انخفاض درجات الحرارة، اليوم، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على جميع الأنحاء.





هيئة الأرصاد قالت إن هناك فرصا لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، بنسبة حدوث 20٪، وخفيفة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 30٪، وخفيفة إلى متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 40٪، وخفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بنسبة حدوث 50٪. ونوهت بأن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. وعن درجات الحرارة، المتوقعة اليوم الأربعاء فجاءت كما يلى: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 19.

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