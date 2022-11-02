أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022

جدة - نرمين السيد - الجزائر

تستأنف القمة العربية أعمالها بعقد جلسة تشاورية مغلقة لمدة ساعة ونصف، يعقبها جلسة عمل أولى علنية، يتحدث فيها القادة العرب حسب أولوية الطلب، يعقبها جلسة عمل ثانية مغلقة، من أجل اعتماد مشروع جدول الأعمال ومناقشته، واعتماد مشاريع القرارات، واعتماد مشروع "إعلان الجزائر"، يعقبها جلسة ختامية علنية، يتم خلالها إصدار "إعلان الجزائر" والإعلان عن الرسائل والبرقيات الموجهة إلى القمة العربية، ثم يليها كلمة لرئاسة القمة العربية المقبلة الثانية والثلاثين وبعدها كلمة ختامية للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون رئيس الدورة الحادية والثلاثين للقمة، فيما يقيم الرئيس "تبون" مأدبة غداء للقادة ورؤساء الوفود.. ويعقد وزير الشئون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مؤتمرا صحفيا مشتركا للإعلان عن نتائج أعمال القمة وما أسفرت عنه من قرارات.

الشارقة

تنطلق فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 41 بمركز إكسبو الشارقة تحت شعار "كلمة للعالم" وتستمر حتى 13 نوفمبر الجاري، ويستضيف المعرض هذا العام، 2213 ناشراً من 95 دولة منها 1298 دار نشر عربية و915 أجنبية، وينظم 123 عرضاً فنياً، يقدمها 22 مشاركاً من 8 دول، منها 6 برامج جديدة تقام لأول مرة، إضافة إلى أكثر من 30 فعالية مخصصة لأبرز طهاة المنطقة والعالم.

القاهرة

يعقد الاتحاد العام لنساء مصر فعاليات المائدة المستديرة رفيعة المستوى عن "العدالة المناخية والمرأة ومؤسسات المجتمع المدني"، وذلك بالتعاون مع رابطة المرأة العربية وجمعية "خير وبركة"، وذلك في إطار تكاتف جهود منظمات المجتمع المدني أحزابا وجمعيات ونقابات لدعم جهود الدولة والحكومة المصرية في بلورة السياسات والتشريعات البيئية المرتبطة بالتغيرات المناخية وتداعياتها على النساء.

القاهرة

تنظم دار الأوبرا 3 حفلات في القاهرة والإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.