طقس الأربعاء.. الأرصاد تعلن أهم الظواهر الجوية بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، ولطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على جميع الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية اليوم تتمثل في سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيها من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية.

بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 26 19

العاصمة الإدارية 26 19

6 أكتوبر 26 18

بنها 26 19

دمنهور 25 19

كفر الشيخ 25 19

المنصورة 25 19

دمياط 24 20

بورسعيد 24 20

الإسماعيلية 27 19

السويس 26 20

الزقازيق 26 20

شبين الكوم 26 18

طنطا 25 18

الشلاتين 31 22

الاسكندرية 25 18

العلمين الجديدة 25 19

وادى النطرون 27 19

مطروح 24 17

السلوم 25 15

سيوة 24 13

العريش 24 20

رفح 25 19

الطور 28 19

كاترين 22 11

رأس سدر 29 18

نخل 25 14

طابا 26 19

نويبع 28 21

حلايب 29 21

شرم الشيخ 29 22

الغردقة 30 21

مرسى علم 30 21

الفيوم 27 18

بني سويف 27 17

المنيا 28 17

أسيوط 29 16

سوهاج 30 17

قنا 30 18

الأقصر 30 18

أسوان 31 19

الوادى الجديد 30 13

أبوسمبل 29 16

أبو رماد 30 22

رأس حدربة 27 22