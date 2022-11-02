شبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل تقلبات الطقس لمدة 6 أيام

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء استمرار سقوط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية، ومحافظات شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مدن القناة ومحافظات جنوب الوجه البحرى ومن الممكن أن تمتد إلى محافظات القاهرة الكبرى بنيلة 30%.

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يشهد طقس الغد الخميس شبورة مائية ونشاط للرياح، مشيرة إلى أن الظاهرة المسيطرة المتوقعة على طقس الايام من الجمعة وحتى يوم الإثنين المقبل هى وجود الرياح على بعض المناطق، إلا أنها حذرت من التقلبات الحادة والسريعة والتى يشهدها فصل الخريف وخصوصا خلال هذه الأيام.