غرق شوارع السنطة وزفتى.. توجيهات عاجلة من محافظ الغربية (صور)

جدة - نرمين السيد - وتابع المحافظ جهود رجال الوحدات المحلية فى رفع مياه الأمطار، من شوارع مركزى السنطة وزفتى، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورجال الحماية المدنية، عقب تعرض المركزين لموجة من الطقس السيئ.

وتفقد محافظ الغربية شوارع قرية نهطاى وسندبسط إلى جانب تفقد الشوارع الرئيسية بمدينتى السنطة وزفتى.

وخلال الجولة، شدد الدكتور طارق رحمى على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بدعم المدينتين بعدد من المعدات لسرعة الانتهاء من جميع الأعمال قبل صباح اليوم الأربعاء، كما وجه محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاستعداد من خلال انتشار جميع المعدات فى نقاط التمركز والتعامل الفورى فى كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين.

وأكد المحافظ على ضرورة التأكد من سلامة جميع أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة، وإزالة الوصلات العشوائية لمنع أى حوادث حرصا على حياة وسلامة المواطنين.