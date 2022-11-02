جدة - نرمين السيد - وقالت فى بيان لها، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إنه تم قطع المياه عن مناطق "الدقى، والعجوزة، وبين السرايات، والمهندسين، وشارع الجيزة بجوار جامعة القاهرة"، لافتة إلى أن سبب انقطاع المياه يعود إلى حدوث كسر مفاجئ بخط المياه قطر 800 مم الخارج من محطة مياه الجيزة.
ولفتت شركة مياه الشرب إلى أن هذا الكسر المفاجئ أدى إلى توقف المحطة، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا، العمل على قدم وساق؛ لإنهاء أعمال الإصلاح فى أسرع وقت ممكن.
وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة على أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بـ انقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، لافتة إلى أنه فى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انقطاع المياه عن 5 مناطق كبرى فى الجيزة (الأسباب والتفاصيل) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.