انقطاع المياه عن 5 مناطق كبرى فى الجيزة (الأسباب والتفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت فى بيان لها، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إنه تم قطع المياه عن مناطق "الدقى، والعجوزة، وبين السرايات، والمهندسين، وشارع الجيزة بجوار جامعة القاهرة"، لافتة إلى أن سبب انقطاع المياه يعود إلى حدوث كسر مفاجئ بخط المياه قطر 800 مم الخارج من محطة مياه الجيزة.

ولفتت شركة مياه الشرب إلى أن هذا الكسر المفاجئ أدى إلى توقف المحطة، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا، العمل على قدم وساق؛ لإنهاء أعمال الإصلاح فى أسرع وقت ممكن.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة على أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بـ انقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، لافتة إلى أنه فى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.