تمتد لـ القاهرة الكبرى.. أماكن سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد؛ حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى المناطق الداخلية من جنوب الوجه البحرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، والقاهرة الكبرى.

وأضافت الأرصاد: "يستمر الطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، ويكون حارا على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيها من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية.