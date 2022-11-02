مشاركة الرئيس السيسى فى الجلسة الافتتاحية لـ القمة العربية (صور)

جدة - نرمين السيد - نشر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، عدة صور لمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسيى، فى الجلسة الافتتاحية لـ القمة العربية 31، والتى تعقد حاليا فى دولة الجزائر الشقيقة.





القمة العربية وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد توسط صورة تذكارية للقادة العرب قبيل انطلاق أعمال القمة العربية فى دورتها الحادية والثلاثين بالعاصمة الجزائرية مساء أمس الثلاثاء. وتأتى مشاركة الرئيس السيسى فى القمة العربية فى إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والأخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة واستمراراً لدور مصر المحورى فى تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة. القمة العربية وتهدف قمة الجزائر إلى التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً فى ظل التحديات القائمة المتعددة على المستويين الدولى والإقليمى، لاسيما نتيجة تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، وما فرضه ذلك من ضغوط مختلفة على الدول العربية.

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