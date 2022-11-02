مطار بورسعيد يُنفذ تجربة طوارئ متسعة النطاق

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيان ورد على الصفحة الرسمية للشركة المصرية للمطارات اليوم الثلاثاء، فقد تم فى تجربة الطوارئ متسعة النطاق تنظيم سيناريو محاكاة "حادث طائرة داخل المطار". وتضمن سيناريو المحاكاة حدوث تسريب هائل بدورة الهيدروليك الخاصة بالطائرة وأثناء هبوطها الاضطرارى فقد الطيار السيطرة عليها وبمجرد هبوط الطائرة على المدرج انحرفت خارج المدرج واندلعت النيران بالمحرك الأيسر. وفى إطار الاستجابة الفورية، قام برج المراقبة بإطلاق صافرة الإنذار "السرينة" وإبلاغ مركزى إطفاء وعمليات المطار، وتوجيه كافة العناصر المشاركة فى السيطرة على الحادث ورفع حالة الطوارئ.. كما وصل قائد فريق الإنقاذ والإطفاء إلى موقع الحدث وبدء فى إخلاء الركاب حفاظا على أرواحهم. حضر فاعليات التجربة قيادات الشركة المصرية للمطارات ومطار بورسعيد وعدد من قيادات الهيئات الأخرى المشاركة فى التجربة.

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