بسام راضي يكشف محاور كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية غدًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 12:29 صباحاً - قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استهل نشاطه اليوم في الجزائر باستقبال سكرتير عام الأمم المتحدة وتناول اللقاء قمة المناخ المتوقع عقدها في شرم الشيخ خلال أيام.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جوتيريش أشاد بقدرات فريق الأمم المتحدة خلال الاستعداد لقمة المناخ بشرم الشيخ، وأكد تفاؤله بخروج القمة على أكمل وجه.

ولفت السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أنه تم التطرق خلال اللقاء لعدد من القضايا الإقليمية والدولية وأهمها الملف الليبي بحضور المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا.

وأكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه كان هناك اتفاق تام بين جوتيريش والرئيس السيسي حول ما طرحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن ليبيا.

وشدد على أن أساس تعامل مصر مع كافة القضايا هو المواطنة والحفاظ على الأراضي والسيادة الوطنية، وموقف القاهرة ثابت في التعامل مع الجيوش الوطنية.

وأوضح أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد على ملف سد النهضة، والمفاوضات التي استمرت 11 عاما ولم تسفر عن الاتفاق الذي تنشده مصر، والذي يقضي بتنفيذ القانون الدولي والأعراف الدولية التي تنظم حركة الأنهار العابرة للحدود.

وأضاف السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر ليست ضد أي تنمية ولكن ليس على حساب أمنها المائي.

واستطرد أن كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سوف تتناول مجمل العمل العربي المشترك ورؤية مصر والثوابت التي تراها خلال هذه الفترة، وخارطة الطريق المقبلة في ظل الظروف الحالية، وسوف تتطرق لأزمة السد الإثيوبي.

واختتم السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن حجم المشاركة الدولية من زعماء وقادة العالم في قمة المناخ جيد جدًا، وهناك اهتمام عالمي كبير بقمة المناخ، وعكس ذلك جوتيريش خلال لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.