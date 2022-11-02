غدا الصحة العالمية تعقد اجتماعا للوقاية من السل بعد ارتفاع الإصابات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 12:29 صباحاً - أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد المصابين بالسل، ويشمل النوع المقاوم للأدوية، لأول مرة منذ سنوات، وينظم البرنامج العالمي لمكافحة السل التابع للمنظمة،اجتماعه العالمي السابع عشر حول الوقاية من السل في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2022، وذلك وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.

فيما يعقد الاجتماع في كينيا، حيث لطالما كانت مجموعة العمل العالمية جزءًا لا يتجزأ من الاستجابة الوطنية للسل في كينيا، كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية لمواقع الخدمات المستدامة داخل نيروبي لإطلاع المشاركين بشكل مباشر على الأساليب المستخدمة في البلد لتوسيع نطاق عمل مجموعة العمل العالمية.

من المتوقع أن يحضر الاجتماع أكثر من 100 مشارك، يتألفون من مديري البرامج الوطنية لمكافحة السل من البلدان ذات العبء المرتفع للسل، وخاصة البلدان ذات الأولوية عند مجموعة العمل العالمية في إفريقيا وآسيا، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وممثلي مقدمي الرعاية الخاصة وجمعياتهم، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والشركاء الفنيون والماليون وموظفو منظمة الصحة العالمية من المكاتب الإقليمية والمقر الرئيسي.

وفي تقرير نشرته المنظمة بوقت سابق، قالت إن أكثر من 10 ملايين شخص حول العالم أصيبوا بالسل في 2021، بارتفاع 4.5 في المئة عن العام الذي سبقه. وأضافت أن حوالي 1.6 مليون شخص توفوا بسببه.

وأوضحت الصحة العالمية أن 450 ألف حالة تضمنت أشخاصا أصيبوا بالمرض المقاوم للأدوية، بارتفاع 3 في المئة عن 2020.

وعطلت جائحة كورونا خدمات يحصل عليها المصابون بالسل وغيرها من البرامج الصحية الأخرى. وقالت الصحة العالمية إن العديدين لم يشخص مرضهم، مشيرة إلى أن عدد المصابين حديثا بالسل تراجع من 7 ملايين في 2019 إلى 5.8 ملايين شخص في 2020.

وقال د. ميل سبيغلمان، رئيس جمعية السل غير الهادفة للربح، إن أكثر من عقد من التقدم ضاع في 2020.