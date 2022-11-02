بسام راضى: جوتيريش يعرب عن تفاؤله بقمة المناخ ويشيد بجهود مصر

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالجزائر، والذى أشاد بجهود مصر التنظيمية التى لمسها فريق الأمم المتحدة فى شرم الشيخ حتى الآن استعدادا لقمة المناخ، معربا عن تفاؤله بالقمة.





وأشار راضى، خلال اتصال هاتفى مع برنامج على مسئوليتى الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر قناة صدى البلد مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة حرص على اصطحاب المبعوث الأممى الجديد إلى ليبيا وتقديمه للرئيس السيسى.

ولفت راضى إلى أن المبعوث الأممى الجديد إلى ليبيا حرص على الاستماع إلى تقرير الرئيس السيسى بشأن الأزمة الليبية ورؤيته لها وآليات دعم المؤسسات والتأكيد على خروج كافة المرتزقة والكف عن التدخلات الخارجية وصولا إلى الهدف المنشود وهو تنفيذ خارطة الطريق بعقد الانتخابات البرلمانية فى ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبى وإنفاذ إرادته فى الانتخابات التى تم تأجيلها.

وأوضح راضى، أن الرئيس السيسى أكد، خلال اللقاء، موقف مصر الثابت بالتعامل بالجيوش الوطنية والحكومات المركزية والبعد عن الميليشيات أو أى قوى أخرى، وهذا هو تعامل مصر مع كافة القضايا.

وعن ملف سد النهضة، قال راضى، إن الرئيس السيسى أكد أن مصر دخلت فى مفاوضات مع إثيوبيا منذ 11 عاما لوضع اتفاق قانونى ملزم لتشغيل السد ولم يتم التوصل إلى اتفاق، مبينا أن كل ما تطلبه مصر هو الدعم الدولى لتنفيذ القانون الدولى، كما أن مصر ليست ضد أى تنمية أو أى سير لأى دولة، ولكنه ليس على حسابها.

وحول اجتماعات الرئيس السيسى خلال القمة وكلمة مصر غدا، قال هناك كلمة للرئيس السيسى غدا، كما أن هناك اجتماعا تشاوريا مغلقا بين القادة والزعماء يعقبه جلسة الكلمات ثم جلسة مغلقة يتم إصدار القرارات فيها.

وأوضح أن كلمة الرئيس السيسى ستتناول مجمل العمل العربى المشترك ورؤية مصر وتأكيدها على الثوابت التى تراها فى هذه الفترة وخارطة الطريق القادمة، وسد النهضة والإطار الخاص بين مصر والسودان وإثيوبيا وما تم من مفاوضات والأمن المائى العربى.

وبخصوص حجم المشاركة فى قمة المناخ كوب 27 فى شرم الشيخ، قال السفير بسام راضى، إن حجم المشاركة الدولية من زعماء وقادة العالم فى قمة المناخ جيد للغاية، وهناك اهتمام عالمى كبير لهذه القمة.