التعادل السلبي يحسم شوط ليفربول ضد نابولي بمشاركة محمد صلاح.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 11:32 مساءً - تعادل فريقا ليفربول ضد نابولي سلبياً خلال فعاليات الشوط الأول من مباراتهما المقامة حالياً على ملعب "أنفيلد" على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

شهد الشوط الأول محاولات متعددة لتسجيل الهدف الافتتاحي في المباراة الا أنها باءت بالفشل وسط تماسك قوي من جانب لاعبي نابولي.

وأصبح يورجن كلوب رابع مدرب فقط بتاريخ النادي يصل لهذا العدد بعد توم واتسون، بيل شانكلي وبوب بيزلي، ونجح المدرب الألماني في الفوز في 248 مباراة حتى الان من أصل 399 بنسبة انتصارات بلغت 62.1%.

وعلق يورجن كلوب على وصوله لـ400 مباراة مع ليفربول للموقع الرسمي للنادي قائلاً: "الرقم مميز وانا ممتن لذلك لكن كما تتخيل، انا مهتم اكثر بالمباريات الـ200, 300 او حتى الـ400 القادمة ثم بعدها سنتحدث. لكن شكراً لكم، رقم كبير وانا فخور به".

ويدخل ليفربول، صاحب الأرض والجمهور، مباراة الليلة فى المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والهزيمة في واحدة وتسجيل 15 هدفاً وتلقى 6 فقط.

ليفربول ضد نابولي

بينما يتصدر نادي نابولي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات بالعلامة الكاملة وتسجيل 20 هدفاً وتلقي 4.

وتحسم مباراة اليوم ترتيب المجموعة الأولى، بعدما حسما ليفربول ونابولي التأهل إلى الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وتاريخياً التقى فريقا ليفربول ضد نابولي في 7 مباريات في البطولات الأوروبية قبل قمة اليوم حيث نجح نابولي في الفوز خلال 3 مباريات مقابل 2 للريدز والتعادل في مواجهتين.

وتفوق نادي نابولي تهديفياً بواقع 9 أهداف سجلها الفريق في مرمى بطل إنجلترا الذي أحرز 6 أهداف فقط.

ليفربول ضد نابولي

ويحمل النجم ستيفان جيرارد صدارة ترتيب هدافي مباريات الفريقين، يليه ديرتس مارتينيز وزيلينيسكي بواقع هدفين لكل منهما.

وحسم نادي نابولي مباراة الجولة الأولى في النسخة الحالية والتي أقيمت على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" بإيطاليا بنتيجة 4-1 في واحدة من مفاجآت البطولة القارية في بداية دور المجموعات.

وعلى الصعيد الفردي، يأمل محمد صلاح في تسجيل المزيد من الأهداف خلال مباراة نابولي للحفاظ على صدارته لترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، خاصة أنه سجل 6 أهداف يتقاسم بها القمة مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

ويأمل نادي ليفربول في مباراة اليوم مواصلة العروض القوية في دوري أبطال أوروبا على عكس النتائج المخيبة التي يظهرها في الدوري الإنجليزي وكان اخرها الخسارة أمام نادي ليدز بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من البريميرليج.

ويخوض ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: فابينيو، تياجو ألكانتارا، ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، جونز.

ويخوض نابولي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ميريت.

خط الدفاع: أوليفيرا، ليو أوستيجارد، كيم، دي لورينزو.

خط الوسط: ندومبيلي، زيلينسكي، لوبوتكا.

خط الهجوم: كفارا تسخيليا، أوسيمين، بولياتانو.