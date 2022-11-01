جامعة الأزهر: الأديان السماوية جميعها غايتها التعاون ونشر السلام بين الناس

جدة - نرمين السيد - أكد نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمود صديق، أن الأديان السماوية كلها غايتها التعاون ونشر السلام بين بنى البشر على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم.





جاء ذلك فى كلمة الدكتور محمود صديق خلال افتتاح المؤتمر الدولى الثانى الذى تنظمه كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود، تحت عنوان "الدعوة الإسلامية والسلام العالمى تحديات الواقع وآفاق المستقبل".

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث أن المولى -عز وجل- خلق الإنسان واستخلفه فى عمارة الأرض، وهذه هى الفطرة التى خلقنا الله عليها، لافتًا إلى أن الأديان كلها تدعو إلى التعاون بين الناس على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم مصداقًا لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن جهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كلها تصب فى إقرار السلام العالمى بين الناس، وكذلك جهود جامعة الأزهر، بدليل انعقاد هذا المؤتمر الدولى الثانى لكلية الدعوة الإسلامية، إضافة إلى جهود فضيلته وتعاونه مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وإخراج وثيقة الأخوة الإنسانية فى فبراير 2019، وتعاونه أيضًا على مدار أكثر من عشر سنوات مع البابا تواضروس من خلال بيت العائلة المصرية.

وفى ختام كلمته، دعا نائب رئيس الجامعة للمؤتمر بالتوفيق والنجاح، وأن يخرج بتوصيات علمية عملية مفيدة للإنسانية كلها.