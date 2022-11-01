رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل وفدا ألمانيا من الكنيسة الألمانية

جدة - نرمين السيد - وضم الوفد الدكتور Andreas Herrmann، رئيس الحوار الإسلامى المسيحى فى الكنيسة الألمانية ودول الاتحاد الأوروبى EKD، والدكتور.simon Kuntze أستاذ اللاهوت الألمانى ومسؤول عن العلاقات الدولية فى منطقة الشرق الأوسط- مصر وفلسطين فى إرسالية برلين BMW، والقس Hans Hertel، من الكنيسة الإنجيلية بفاريا، وذلك بحضور الدكتور القس ثروت قادس، رئيس أكاديمية الحوار بالسنودس.

ورحب رئيس الإنجيلية بالوفد الألمانى، مقدما عرضا لنشاط الطائفة الإنجيلية خلال الوقت الماضى، من افتتاحات كنائس ورسامة شيوخ وقسوس جدد فى مختلف أنحاء الجمهورية، كما تم عرض لأبرز أنشطة الهيئة الإنجيلية، بوحداتها المختلفة ومشاركاتها فى المبادرات الرئاسية فى مختلف المحافظات.

وقال رئيس الإنجيلية فى كلمته: "إن الدولة المصرية تقوم بمجهود ضخم فى مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة، نتيجة الصراعات العالمية، كما تشهد الدولة المصرية خطوات ثابتة فى دعم العمل التنموى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجا، بجانب حرصها على دعم مناخ المساواة والعيش المشترك".

وأشاد وفد أكاديمية الحوار بنشاط الطائفة والهيئة الإنجيلية، وأعرب عن اعتزازه الكبير بدورهما فى خدمة المجتمع المصرى دون تمييز، ودورهما الفعال فى تأصيل قيم الحوار وقبول الآخر.

وشارك فى اللقاء ممتاز بشاى، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، وسميرة لوقا، مدير أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية، وعماد بانوب، مدير قطاع الإعلام بالهيئة الإنجيلية، ولوتشيا رباط، مدير مكتب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية.