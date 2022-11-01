وزير النقل السودانى: حريصون على الاستفادة من الخبرات المصرية بمجال الطيران

جدة - نرمين السيد - أجرى وفد رفيع المستوى برئاسة مادوت بيار، وزير النقل بدولة جنوب السودان، وديفيد سوبيك رئيس سلطة الطيران المدنى، جولة فى مجمع صيانة وعمرة المحركات بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية الذى يعد أحد أكبر ورش صيانة المحركات بالشرق الأوسط.





جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الطيران المدنى على تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة وتقديم سبل الدعم الفنى ونقل الخبرات للدول الإفريقية فى قطاع الطيران. وزار الوفد أكاديمية مصر للطيران للتدريب وكان فى استقبالهم المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى والطيار إيهاب الطحطاوى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية. وخلال جولته بمجمع صيانة وعمرة المحركات بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، استمع الوفد السودانى الشقيق من المهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية إلى شرح مفصل عن الإمكانات الفنية للشركة فى مجال صيانة وعمرة المحركات والتى تتم وفق أعلى المقاييس الدولية كما تم عرض فيلم توضيحى عن أنشطة واستراتيجية الشركة. كما زار الوفد أكاديمية مصر للطيران للتدريب للتعرف على الإمكانيات المختلفة الموجودة بها وخلال الزيارة قدم الطيار وليد سليمان رئيس الأكاديمية شرحًا عن أنظمة وبرامج التدريب الحديثة والمتنوعة التى تقدمها للعاملين بقطاع الطيران فى مختلف التخصصات وكذلك للمتدربين والدارسين من مختلف الشركات والهيئات فى مصر والدول الإفريقية و العربية، كما تفقد الوفد أحدث أجهزة تدريب الطيران التمثيلى "السميليتور". وأشاد وزير النقل بدولة جنوب السودان والوفد المرافق له بما وصلت إليه مصر للطيران من تطور فى مجال صيانة المحركات وبرامج التدريب المعتمدة دوليا، وأكد مادوت بيار حرص جنوب السودان على تعميق التعاون ونقل الخبرات المصرية فى كل مجالات النقل الجوى بالتنسيق مع وزارة الطيران المدنى، معربًا عن أمله فى التعاون المثمر بين الجانبين بما يحقق نقلة نوعية فى خدمات صيانة المحركات وتطوير الخدمات وتنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع أكاديمية مصر للطيران بما يحقق الفائدة المشتركة.

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