ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 1-11-2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 10:31 مساءً - واصل الاتحاد السكندرى تصدره لجدول ترتيب الدورى بعد انتهاء مباريات اليوم الثلاثاء 1-11-2022 برصيد 9 نقاط يليه غزل المحلة برصيد 7 نقاط وحل الزمالك ثالثاُ برصيد 6 نقاط بينما جاء الأهلى رابعاً برصيد 6 نقاط.

وجاء ترتيب الدورى كالتالى:

ترتيب الدورى المصرى اليوم

أقيمت اليوم الثلاثاء 1-11-2022 مباراتين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث التقى البنك الأهلى مع سيراميكا وواجه حرس الحدود سموحة.

وجاءت أهداف المباريات كالتالى

سيراميكا 1 – 3 البنك الأهلى

حقق فريق البنك الاهلى الفوز الأول له ببطولة الدورى على نظيره سيراميكا بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولى ضمن لقاءات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

جاءت أهداف فريق البنك الأهلى عن طريق أحمد هانى مدافع فريق سيراميكا في الدقيقة الثانية بالخطأ في مرماه ثم أضاف كريم بامبو مهاجم الفريق في الدقيقة 26 و أحراز الايفوارى رزاق سيسية بالهدف الثالث بالدقيقة 56 بينما قلص الفارق لفريق سيراميكا اللاعب رجب نبيل في الدقيقة 65 .

سموحة 0 – 0 حرس الحدود

تعادل سموحة مع حرس الحدود، سلبيًا، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الحرس بالمكس، فى مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يحصد كل فريق نقطة واحدة، ويحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر بنقطة واحدة،، ويحتل سموحة المركز 13 فى الدوري برصيد نقطتين.

ضم تشكيل سموحة كلاً من.. حراسة المرمى: الهاني سليمان، خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، احمد حكم،احمد شوشه،شريف رضا، خط الوسط: محمد نادي،احمد مصطفى،حسين فيصل،دوكو دودو، خط الهجوم: صديق اوجولا، بنجامين بواتينج.

فيما ضم تشكيل الحرس كلاً من.. في حراسة المرمى: محمد فوزي، خط الدفاع: مؤمن عوض، محمد رمضان بن والي، إبراهيم القاضي، أحمد شديد قناوي، الوسط: حامد الجابري، أحمد فتحي حمزة، أحمد عامر، مصطفى محمد «زيكو»، وجيه عبدالحكيم، الهجوم: عمر بسام.