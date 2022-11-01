محافظ قنا يصدر قرارا بتشكيل مجلس محلى لحماية المستهلك

جدة - نرمين السيد - أصدر محافظ قنا أشرف الداودى، قرارا بإعادة تشكيل المجلس المحلى لحماية المستهلك، بهدف التنسيق بين المديريات والأجهزة الرقابية لإيجاد حلول لقضايا المستهلك بالمحافظة.





وأضاف "الداودى"، فى تصريح اليوم الثلاثاء، أن المجلس يهدف إلى رفع نسبة الوعى لدى المستهلك للتعرف على حقوقه وواجباته، من خلال المؤسسات والمديريات التى تشرف على قطاعات مجتمعية عريضة، للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك، تماشيا مع سياسة الحكومة التى تعمل لحصول المواطن على حقوقه كاملة بعدل وكرامة، لافتا إلى أن المجلس يعد إحدى قنوات الاتصال بين الأجهزة الرقابية والمديريات المعنية فيما يتعلق بقضايا حماية المستهلك، موضحا دور المجلس فى إعداد ومناقشة التقارير الواردة إليه.

وأوضح محافظ قنا أن المجلس تم إعادة تشكيلة ليكون برئاسته وبعضوية كل من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس الغرفة التجارية، ورئيس مباحث التموين، ومدير عام الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية، ورئيس مجلس إدارة شركة المياه والشرب والصرف الصحى، ورئيس قطاع توزيع الكهرباء، ورئيس الاتحاد التعاونى الاستهلاكى بقنا، كما ضم المجلس وكلاء الوزارات الخدمية، بالإضافة إلى مدير جهاز حماية المستهلك، ومدير عام الإدارة القانونية، وممثلين عن تجار الجملة بالمحافظة.

ووجه محافظ قنا بعقد جلسات المجلس أسبوعيا بديوان عام المحافظة، أو كلما دعت الضرورة لاجتماعه، وذلك لمتابعة توافر السلع والمواد الاستهلاكية ومدى استقرار حالة الأسعار بالأسواق المختلفة بالمحافظة.