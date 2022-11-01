أول ديسمبر.. مطار سفنكس الدولى يستقبل أولى الرحلات الدولية (صور)

جدة - نرمين السيد - واستقبل مطار سفنكس الدولى، أولى رحلات شركة "إير كايرو" إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى القادمة من شرم الشيخ فى إطار خطة الشركة تشغيل رحلات داخلية بين "سفنكس" وكلا من مطارات شرم الشيخ والأقصر وأسوان بمعدل 12 رحلة أسبوعيًا قابلة للزيادة وفق معدلات الطلب على السفر.

ويأتى ذلك الافتتاح التجريبى للمطار بعد تطويره والوقوف على جاهزيته واستعداد كافة الأجهزة العاملة به لاستقبال الرحلات اعتباراً من اليوم حيث تم زيادة طاقته الاستيعابية الى مليون راكب سنويًا وشملت خطة التطوير صالتى السفر والوصول وكاونترات السفر والجوازات والجمارك والأسواق الحرة ومنطقة سيور الحقائب والمنظومة الأمنية والخدمية ومهبط الطائرات وغرفة التحكم والمراقبة.

وأعرب الطيار أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات عن سعادته بتطوير مطار سفنكس لما له من أهمية كبيرة لخدمة الحركة الجوية والسياحية إلى مصر.