”التعليم” تعلن انطلاق امتحانات الدور الأول للطلبة المصريين فى الخارج 14 يناير

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول للطلاب المصريين فى الخارج، السبت 14 يناير 2023، من الصف الأول الابتدائى حتى الصف الثانى الثانوى، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى يوم السبت 13 مايو 2023، على أن تبدأ امتحانات الدور الثانى 8 يوليو 2023.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للطلبة المصريين فى الخارج التقدم للامتحانات عبر الرابط التالى https://sabroad.emis.gov.eg/

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر قرارًا وزاريًا بتعديل أحكام القرار الوزارى رقم (136) لسنة 2013 بشأن تنظيم امتحانات أبنائنا في الخارج، والمعدلة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (461) لسنة 2015، ويتضمن القرار بأن: تعقد امتحانات (أبنائنا المصريين في الخارج) إلكترونيًا تحت إشراف سفارات جمهورية مصر العربية، بجميع دول العالم، طبقًا لأحكام قانون التعليم، وتعديلاته، وكافة اللوائح والقرارات الوزارية المنظمـة لهذا الشأن، ولا يجوز عقد هذه الامتحانات في أية دولة ليس لمصر تمثيل دبلوماسي بها، وتُعقد هذه الامتحانات على نظام الفصلين الدراسيين، اعتبارًا من العام الدراسي 2022-2023، ويعفي الطلاب المتقدمون لهذه الامتحانات من درجات أعمال السنة، والأنشطة التربوية المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

كما تضمن القرار أن يتم العمل به اعتبارًا من العام الدراسي 2022-2023، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.