وزير خارجية لبنان: كورونا وأزمة أوكرانيا غيرتا أولويات القمة العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 08:31 مساءً - قال عبد الله بوحبيب وزير خارجية لبنان : إن جائحة كورونا والأزمة في أوكرانيا غيرتا أولويات وقضايا القمة العربية، مشيرا إلى أن لبنان كانت متعافية منذ 3 سنوات وشهدت إزدهارا اقتصاديا، ولكن اليوم نشهد إنهيارا فى الاقتصاد.

وأضاف وزير خارجية لبنان خلال لقاءه بقناة إكسترا نيوز، أنه على الأرجح ابتداءا من الغد أنه لن يوجد رئيس جمهورية للبنان، ولدينا حكومة تصريف أعمال، مؤكدا أنه نشاهد تغييرا كبيرا بالنسبة لنا وللعالم العربى منذ 3 سنوات وإلى اليوم.

وفى وقت سابق قالت الدكتورة زينة منصور، الأكاديمية والباحثة السياسية من بيروت، الفراغ السياسي هو السمة الأبرز في الوضع السياسي في لبنان اليوم، وسط سجال متصاعد حول آلية انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية إلى حكومة تصريف الأعمال التي تعتبر في الإطار الدستوري غير مكتملة الموافقات الدستورية والأهلية، نظرا لأن هناك فترة 6 أشهر مضت على انتخابات برلمانية تشريعية جديدة وكان من المتوجب أن تشكل حكومة جديدة كلف بها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي.