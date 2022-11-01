الصحة: تطعيم فيروس بى هام للوقاية من سرطان الكبد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 08:31 مساءً - قالت وزارة الصحة والسكان، إن تطعيم فيروس بى هام جدا، للوقاية من سرطان الكبد، لأنه يحمى من الإصابة بفيروس بى، وهو أحد أهم مسببات سرطان الكبد.

وتضمت طرق الوقاية من سرطان الكبد كل من:

1- البعد عن مسببات التليف الكبدى مثل شرب الكحوليات.

2- الاهتمام بالتغذية السليمة.

3- ممارسة الرياضة لمنع حدوث التهاب الكبد الدهنى.

4- اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتقال الفيروسات المنتقلة عن طريق الدم مثل فيروس سى وفيروس بى.

5- الحصول على تطعيمات فيروس بى.