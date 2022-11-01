محافظ الجيزة يطمئن المواطنين على توافر كافة السلع الاستراتيجية

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الجيزة، أحمد راشد رسالة اطمئنان للمواطنين بتوافر كافة السلع الاستراتيجية كالأرز والزيت والسكر والدقيق بصورة كافية وآمنة تلبى احتياجات المحافظة والتأكيد من أن مؤسسات الدولة قادرة على حماية المستهلكين وتوفير ما يلزمهم من منتجات.





وأكد المحافظ، أن الدولة المصرية تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة احتكار السلع الغذائية من قبل بعض التجار، وكذلك إجراءات مُكثفة للدفع بكميات كبيرة من السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة سواء من خلال المنافذ الثابتة أو المتحركة أوالمعارض والمجمعات الاستهلاكية.

وشدد محافظ الجيزة، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال للوقوف على مدى توافر كافة السلع الاستراتيجية مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال أى أعمال احتكار أو مغالاة فى الأسعار.

وأوضح أن جهود الحملات التموينية لمديرية ومباحث التموين على مدار يومين قد أسفرت عن ضبط مخزن سلع غذائية لمزاولة نشاط بدون ترخيص واحتكار السلع بمركز ومدينة البدرشين وتم التحفظ على كمية من الأرز والمكرونة قدرها 66.6 طن "صالح للاستخدام الآدمى"، فضلا عن التحفظ على كمية قدرها 5 أطنان أرز منتهى الصلاحية قبل إعادة تعبئته وبيعه، بالإضافة إلى ضبط كمية من القمح المحلى محظور بيعه بكمية قدرها 4.5 طن.

وشملت الجهود التموينية التى تم تنفيذها بمتابعة من المحافظ ضبط سيارة نصف نقل محملة بــ 7 أطنان أرز غير حاصلة على موافقات الجهات المختصة مخالفة للقرار الوزارى 139 الخاص بنقل الأرز.

كما تمكنت الحملات من ضبط أعمال تخزين 5500 لتر زيت بمخزن بالشوبك الشرقى مخالفة للقرارات الوزارية وتم تحرير محضر لمخالفة الاشتراطات الصحية.