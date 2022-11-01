محافظ الإسكندرية: فتح 6 شواطئ عامة للجمهور بالمجان

جدة - نرمين السيد - كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بفتح وتشغيل 6 شواطئ عامة وهم "السرايا العام- جليم العام - ميامى العام- المكس العام - شهر العسل العام- الهانوفيل العام"، بالمجان للمواطنين اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وحتى أول مارس القادم، فى أيام الشتاء المشمسة.





وقال الشريف، فى تصريح اليوم، إن ذلك يأتى استجابة لرغبة أهالى الإسكندرية بفتح الشواطئ بالمجان للتنزه والتريض والصيد خلال فصل الشتاء. وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية؛ أن الشواطئ المجانية "المندرة المجانى - والأنفوشى المجانى" ستستمر فى استقبال روادها طوال العام بالمجان، منوها بأنه فى حالة رغبة المواطن فى الجلوس واستخدام معدات الشاطئ "شمسية - كرسى " فإنه يتحتم عليه دفع قيمة تذكرة الدخول "خمسة جنيهات".

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