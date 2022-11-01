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فيريرا يستبعد إمام عاشور ويضم سكر لقائمة الزمالك فى لقاء إنبى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 07:31 مساءً - أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض لخوض مباراة إنبي المقرر لها غدا الأربعاء في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


وتضم القائمة كلا من:
 

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي

 

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – عبد الله جمعة – حاتم سكر.

 

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – زكريا الوردي – عمرو السيسي – يوسف إبراهيم "اوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد مصطفى  "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي.

 

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه.

 

وشهدت القائمة استبعاد إمام عاشور والبنينى ساموسن أكينولا، ومحمد عبد الشافى، وضم حاتم سكر مواليد 2001، وعودة عبد الله جمعة.

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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