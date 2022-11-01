القاهرة الإخبارية: وصول الرئيس السيسى لمقر انعقاد القمة العربية بالجزائر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 07:31 مساءً - عرضت قناة القاهرة الإخبارية لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى لمقر انعقاد القمة العربية في دولة الجزائر.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، إلى مقر إقامته بالجزائر الشقيقة، للمشاركة فى القمة العربية الحادية والثلاثين والتى ستعقد على مدار يومين، الأول والثانى من نوفمبر بالعاصمة الجزائر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس بالقمة العربية تأتى في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والإخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة واستمراراً لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة.