الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 07:30 مساءً - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء، الموافق 2 نوفمبر 2022.

وقالت غانم ، إن فرص سقوط الأمطار تستمر غدا الأربعاء على عدة مناطق، حيث تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على المناطق الساحلية ومناطق شمال الوجه البحري.

وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية: تمتد الأمطار بشكل خفيف على بعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وبعض المناطق من مدن القناة.

وأشارت غانم إلى أن القاهرة الكبرى تشهد اليوم الثلاثاء، فرصا لسقوط أمطار خفيفة، لكنها متفاوتة الشدة على بعض المناطق المحدودة.

وأكملت: حاليًا هناك العديد من المناطق التي تشهد سقوط أمطار، تمتد حتى غد الأربعاء، مشددة: فرص سقوط الأمطار غير مؤثرة على الأعمال اليومية.

في سياق متصل، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، غدًا الأربعاء، الموافق 2 نوفمبر لعام 2022.

وتشهد البلاد خلال أوقات النهار، حالة من الطقس المائل للحرارة، وذلك على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والوجه البحري وشمال الصعيد.

بينما يكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، كما يظل حارًا على جنوب الصعيد، ويصبح الطقس لطيفًا في أول الليل، مائلًا للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.