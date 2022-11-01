حملات رقابية لحماية للمواطنين من رفع أسعار السلع بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف، إنه تم شن حملات رقابية مكثفة ويومية على الأسواق بجميع الأحياء لمنع استغلال بعض التجار سواء برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق.





وأشار الشريف - فى بيان اليوم الثلاثاء - إلى أنه خلال الحملات الرقابية لجهاز حماية المستهلك بالأسواق تم التفتيش على فواتير السلع الغذائية والبيانات المدونة وأهمها سعر البيع للمستهلك ومطابقتها مع الأسعار فى المحلات التجارية، كما قام أعضاء الحملات بإجراء محاولات شرائية بالمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، وفى حالة ثبوت المخالفة يقوم المفتشين بتحرير محضر بذلك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين.

من جانبه، أوضح محمد أبو كيلة رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح، أن الجهاز خلال الأيام الـ4 الماضية شن عدة حملات مكبرة على جميع أحياء المدينة وخاصة المناطق التى وردت منها شكاوى للمواطنين فيما يختص برفع التجار للأسعار دون مبرر، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتضليل المستهلكين، وعدم إصدار فواتير للسلع المُباعة، لافتًا إلى أنه تم المرور على 210 منشأت تجارية خلال الأيام الأربعة من يوم 28 وحتى 31 أكتوبر الماضى، مشيرًا إلى أنه خلال الحملات تم تحرير 35 محضر متنوع للمنشآت المخالفة.

وناشد محافظ الإسكندرية؛ المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك ولمنع استغلالهم من قبل أى تاجر وذلك من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، مؤكدا أنه تم التنسيق مع جميع الأجهزة الرقابية بالإسكندرية لشن العديد من الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة بالإضافة إلى التوجه مباشرة إلى المنشآت التجارية المخالفة التى وردت من المواطنين شكاوى ضدها عبر الخط الساخن المخصص من قبل مجلس الوزراء.