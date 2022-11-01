عاجل- الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد القمة العربية بالجزائر

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى مقر انعقاد القمة العربية الحادية والثلاثين بالجزائر.



جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى مقر انعقاد القمة العربية الحادية والثلاثين بالجزائر. وكان الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون فى استقبال الرئيس السيسى فور وصوله إلى مقر انعقاد القمة.

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