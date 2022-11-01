جامعة طنطا: مشروع «الفلك» نموذجى لدمج ذوى القدرات الذهنية الخاصة فى المجتمع

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى أن مشروع الفلك هو أول مشروع نموذجى مُتكامل فريد من نوعه فى الشرق الأوسط لدمج ذوى القدرات الذهنية الخاصة وتحديدًا "أبطال متلازمة داون" فى المجتمع وفق معايير علمية دقيقة.





جاء ذلك خلال زيارة ذكى، اليوم الثلاثاء، لمؤسسة الفلك الخيرية يرافقه الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث كان فى استقبالهم نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها.

وبحسب بيان صحفى صدر عن الجامعة، فقد تفقد ذكى أنشطة كلية الصيدلة التى يتم تنفيذها فى إطار برتوكول التعاون الموقع بين كلية الصيدلة ومؤسسة الفلك الخيرى، وزار قاعات الأنشطة التعليمية الرئيسية والتى تضم قاعات تعليم الرسم والموسيقى وبرنامج المنتسورى وأقسام الحياة العملية والعلوم والحساب والحياة الحسية والجغرافيا والتاريخ واللغة، وقاعة الأعمال اليدوية، كما زار الصيدلية والعيادات الطبية الشاملة والمتخصصة، والحديقة المفتوحة الترفيهية التعليمية بالمشروع.

وأشاد رئيس الجامعة، بجهود نيافة الأنبا بولا وفريق عمل المشروع فى دعم ذوى الهمم، مؤكدا أن مشروع الفلك نموذجا متفردا فى حجم الجهد المبذول بكل الحب والإخلاص والعطاء بدون انتظار مقابل، مشيرا إلى أنه دائم التواصل مع الأنبا بولا ومتابعة أنشطة وفعاليات المشروع، لافتا إلى أن تجربة مشروع الفلك لرعاية ذوى الهمم وأبطال متلازمة داون يستحق أن يتم نشره وتعميمه حتى يصبح نموذجا مثاليا للاقتداء به.

ومن جانبه، أعرب الأنبا بولا عن كامل تقديره لما تقوم به جامعة طنطا فى دعم مشروع الفلك، مثمنا جهود كلية الصيدلة فى تحديد البرامج الغذائية الملائمة والممارسات الدوائية الصحية لمرتادى المشروع، كما أعرب عن امتنانه الكبير للدور المجتمعى الذى تقوم به جامعة طنطا فى دعم مشروع الفلك.