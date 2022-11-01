ترتيب هدافى دورى أبطال أوروبا قبل جولة الحسم.. محمد صلاح يتصدر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 06:30 مساءً -

تواجد الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الأنجليزي، فى صدراة قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، قبل انطلاق منافسات الجولة السادسة في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء بعدد من المباريات الهامة على رأسها قمتي ليفربول ضد نابولي في المجموعة الأولى، وبايرن ميونخ ضد انتر ميلان بالمجموعة الثالثة.

ترتيب هدافى دورى الأبطال قبل ختام دور المجموعات

ويلتقي فريق ليفربول الإنجليزي الذي يلعب بين صفوفه الأسطورة المصرية محمد صلاح، نظيره نابولي الايطالي في المباراة التي ستقام بينهما العاشرة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

ويتصدر الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023 بعدما سجل هدفاً في مباراة الريدز ضد أياكس أمستردام الهولندي التي انتهت بفوز رجال يورجن كلوب بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.

ويتقاسم محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الخامسة مع النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان بواقع 6 أهداف لكل منهما.

بينما يأتي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، في الوصافة بجدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 5 أهداف.ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

يدخل ليفربول صاحب الأرض والجمهور مباراة اليوم وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والهزيمة في واحدة وتسجيل 15 هدفاً وتلقي 6 فقط.

بينما يتصدر نادي نابولي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات بالعلامة الكاملة وتسجيل 20 هدفاً وتلقي 4.

وتحسم مباراة اليوم ترتيب المجموعة الأولى بعدما حسما ناديي ليفربول ضد نابولي التأهل الى الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

وجاء ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا كالتالي:

محمد صلاح (ليفربول): 6

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 6

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 5

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 5

ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان): 4

ليروي ساني (بايرن ميونخ): 4

بلينجهام (بروسيا دورتموند): 4

جيوفاني سيميوني (نابولي): 4

تيريمي (بورتو): 4

راسبادوري (نابولي): 4