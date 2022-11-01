رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات الفندقية بشرم الشيخ استعدادا لـCOP27

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 06:30 مساءً - فى أثناء زيارته الحالية لشرم الشيخ، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمسئولون المرافقون، عددا من المشروعات ألفندقية، كما شهد افتتاح أحدث فنادق سلسلة كليوباترا بالمدينة، وذلك فى إطار العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق بمدينة شرم الشيخ؛ استعدادا لانطلاق مؤتمر المناخ COP27، ولاستيعاب حركة السياحة الوافدة خلال ألفترة المقبلة، ورافقه كل من رجل الأعمال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والمستثمر السياحى ناصر عبد اللطيف.

وشملت جولة رئيس مجلس الوزراء بالمشروعات ألفندقية، "ريكسوس فيلا"، وفندق "تولينو لامبورجيني"، وفندق "ريكسوس"، بنبق كما شهد افتتاح فندق كليوباترا شرم أكواريوم.

وخلال تفقده للمنشآت ألفندقية ، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الدولة المصرية على تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، خلال هذه المرحلة، وذلك انطلاقا من المقومات التى تزخر بها المدن السياحية وخاصة الساحلية فى مصر، فضلا عن الميزات النسبية التى تنفرد بها كل مدينة، ولذا فقد عملت الدولة على دعم ومساندة قطاع السياحة، وتوفير كل المعطيات الممكنة من أجل دفعه وتنشيطه، ولا سيما وقت الأزمات الطارئة التى يواجهها هذا القطاع بسبب التداعيات العالمية المتلاحقة.

وعبر رئيس مجلس الوزراء عن شعوره شخصيا بالارتياح لافتتاح أى منشأة فندقية جديدة، وذلك لكونها ستنضم إلى الطاقة الاستيعابية للفنادق فى مصر، وهو ما يتوافق مع مسار استراتيجية تنشيط السياحة فى مصر، وفق توجيهات السيد الرئيس عبد ألفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن، مؤكدا أن الدولة ماضية فى جهود دعم هذا القطاع وتقديم كل صور المساندة المتاحة، من أجل تعظيم دوره فى الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة.

وعبر المستثمرون عن عميق شكرهم لرئيس مجلس الوزراء على تشريفه اليوم لزيارة المشروعات ألفندقية، كما توجهوا بالشكر للقيادة السياسية على كل الجهود المبذولة من أجل مساندة قطاع السياحة

وعقب ذلك، شهد رئيس مجلس الوزراء افتتاح كليوباترا شرم أكواريوم، وفى هذا الإطار أشار المدير التنفيذى لمجموعة كليوباترا إلى أن إدارة المجموعة تستهدف إشغال ألفندق بنسبة 80% سياحة أجنبية و20% سياحة مصرية، حيث تبلغ مساحة ألفندق حوإلى 40 ألف متر مربع، ويحتوى ألفندق على 600 غرفة، وبه 800 عامل لتقديم مختلف أنواع الخدمات لرواده، فضلا عن توفير ألفندق للعاملين سكن خاص بهم.

وقال مدير المجموعة: تم تصميم ألفندق بالتعأون مع شركات تصميم إيطالية وأخرى ألمانية، بالإضافة إلى مراعاة جانب هام وهو احتياجات ذوى الهمم، فى مسارات الحركة داخل ألفندق وداخل الغرف والخدمات العامة.

وفى ضوء العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء، تم مراعاة زيادة المسطحات الزجاجية على الواجهات الخاصة بألفندق، وذلك لإتاحة أكبر مصدر للضوء، وأيضا تم تزويد الغرف بـ Power Saver، لتقليل استخدام الطاقة الكهربائية، هذا ويحتوى ألفندق على أكبر Wave Pool، بمدينة شرم الشيخ، بمساحة 800 متر مربع، وجميع الأنشطة داخل ألفندق تتم بصورة صديقة للبيئة، هذا ويتم إعادة تدوير مياه الصرف واستخدامها فى مياه الري، لافتا إلى أن ألفندق ينظم حملة بعنوان "يوم للبيئة" وذلك بشكل شهري، من أجل العمل على تنظيف جميع الشوارع والاماكن المحيطة.

كما يتوافر بألفندق العديد من المواقع المناسبة لتنظيم المناسبات وألفعاليات، حيث يوجد قاعات اجتماعات ومؤتمرات بأحجام مختلفة، مزودة بأحدث تكنولوجيا ألفيديو كونفرنس.