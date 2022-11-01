انت الان تتابع خبر عاجل.. إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.. الوزارة وفرتلكم الرابط والخطوات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدء الجميع يبحثون عن رابط وخطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين في شهر نوفمبر، وهذا ما حرصت على توفيره وزارة التموين لكل المواطنين الذين يريدون الحصول عليها بشكل مستمر ويكون من خلال الدخول على موقع دعم مصر التمويني.

رابط وشروط إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022ويستطيع كل أصحاب بطاقات التموين إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين، وهذا يكون عن طريق الدخول على رابط دعم مصر، وأما عن شروط الإضافة تأتي كما يلي:

لابد أن يكون الحد الأقصى 4 أفراد للبطاقة وهما “زوج وزوجة و2 من الأبناء”.

يجب أن تكون البطاقة التموينية مسجل فيها 3 أفراد فقط، ويستطيع إضافة فرد آخر ولكن بشرط أن تكون الأسرة هي الأولى بالرعاية.

خطوات إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2022