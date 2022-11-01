الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة .. اضغط هنا واعرف مصيرك في أقل من دقيقة

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رياض - احمد صلاح - حاول الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية خلال الدقائق الماضية بالبحث عن كيفية الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة، خاصة مع انطلاق عملية الصرف للمستحقين بداية من اليوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2022 عبر منافذ الهيئة القومية للبريد.وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد قامت بتغيير موعد صرف معاش تكافل وكرامة بدلا من بدايتها من يوم 15 في الشهر الميلادي، لكي تنطلق في اليوم الأول من الشهر مع المستحقات الشهرية الخاصة بأصحاب المعاشات.
الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة:
1- الدخول إلي موقع وزارة التضامن الاجتماعي عن طريق الضغط هنا.
2- كتابة اسم المستخدم.
3- كتابة الرقم القومي.
الأوراق اللازمة للتقديم في تكافل كرامة :
1- صورة بطاقة الرقم القومى.
2- صورة من شهادة الزواج أو الطلاق.
3- صورة شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة.
4- صورة من بطاقة التموين الخاصة بالعائلة.
5- صورة شهادة السجن لحالات السجن للاب أو الام[