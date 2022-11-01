انت الان تتابع خبر الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة .. اضغط هنا واعرف مصيرك في أقل من دقيقة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حاول الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية خلال الدقائق الماضية بالبحث عن كيفية الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة، خاصة مع انطلاق عملية الصرف للمستحقين بداية من اليوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2022 عبر منافذ الهيئة القومية للبريد.وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد قامت بتغيير موعد صرف معاش تكافل وكرامة بدلا من بدايتها من يوم 15 في الشهر الميلادي، لكي تنطلق في اليوم الأول من الشهر مع المستحقات الشهرية الخاصة بأصحاب المعاشات.

الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة: