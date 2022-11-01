انت الان تتابع خبر حقيقة وفاة طالبة بأزمة قلبية بسبب خوفها من امتحان الشهر.. تعليم العبور حسمت الأمر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -رحلت عن عالمنا الطالبة يارا طارق في الصف الرابع الابتدائي في مدرسة عثمان بن عفان الرسمية للغات في إدارة العبور التعليمية، وهي التي تتبع محافظة القليوبية بسبب إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة.

وفاة معلم بأزمة قلبية أثناء الشرح بالفصل

وقام سعد محمود مدير إدارة العبور التعليمية بتقديم التعازي إلى أسرة الطالبة يارا إلى أسرتها، وأكد أن الطالبة توفيت أمس بعدما عادت من المدرسة ونفي كل ما انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي أنها توفيت بسبب صعوبة امتحانات الشهر وخوفها من مادة الإنجليزي.

ومن ناحية أخرى حرصت مديرية التربية والتعليم في القليوبية على نعي مدرس توفي اليوم بسبب إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وهذا خلال شرحه الدرس في مدرسة أسامة بن زيد في شبرا الخيمة، وجاء البيان الصادر من المديرية التعليمية أن المدرس كان يؤدي عمله إلى آخر لحظة في حياته، وتم تقديم التعازي إلى أسرته وطلابه.