انت الان تتابع خبر عاجل ورسميا .. التضامن تثلج صدور أصحاب المعاشات بقرار الهنا : انزل شوف حسابك دلوقتي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الاجتماعي انتظام عملية صرف معاشات نوفمبر 2022، للشريحة الأولي من أصحاب المعاشات في منافذ الصرف المختلفة والمتواجدة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات والأساليب الاحترازية اللازمة لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة التضامن أن الشريحة الأولي تضم حوالي 2 مليون و400 ألف قائم بالصرف ومستفيد ويحصلون على أقل من 1000 جنيه شهرياً بالإضافة إلي المنحة الاستثنائية التي أعلن عنه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي والمقدرة بـ300 جنيه.

وأشارت الوزارة أن عملية الصرف لهذه الفئة من أصحاب المعاشات سوف تستمر حتي غداً الأربعاء الموافق 2 نوفمبر 2022، على أن يتم بعدها الصرف لباقي الشرائح والفئات الأعلي من حيث القيمة التي يحصلون عليها.