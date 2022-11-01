انت الان تتابع خبر ما هو مرض الشيف أسامة السيد؟.. وفاته زلزلت وصدمت السوشيال ميديا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - رحل عن عالمنا الشيف أسامة السيد وهو من أبرز الطهاة في مصر والوطن العربي، ووقع هذا الخبر بمثابة صدمة كبيرة لكل رواد السوشيال ميديا، وأرجح الكثيرين أنها بسبب حالته الصحية السيئة التي تعرض لها مؤخراً.

ما هو مرض الشيف أسامة السيد؟

ويعتبر الشيف أسامة عبد المحسن السيد من أمهر الشيفات المصريين وأشهرهم في الوطن العربي بأكمله، وهو يبلغ من العمر 62 عاماً، وتصل متابعته إلى أكثر من 7.5 مليون شخص، واختفاءه في الفترة الماضية سبب حالة من الجدل الكبير وانتشرت الكثير من الشائعات حول تدهور حالته الصحية، وأول برنامج قدمه هو “بالهنا والشفا” على قناة إم بي سي السعودية وهو أول برنامج طبخ يظهر على الفضائيات.

وأصيب الشيف أسامة منذ فترة بأحد الأمراض ورحل اليوم بعد صراع طويل معه، ولكن لم يتم الكشف حتى الوقت الحالي عن نوعية مرضة ولكنه كان يظهر عليه الإعياء الشديد في الفترة الأخيرة، وقبل أسبوعين من وفاته طلب جمهوره الدعاء له بسبب صعوبة حالته الصحية وأنه كان غير قادر على التواصل معهم.