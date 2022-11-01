الرئيس السيسى يلتقى اليوم فى الجزائر سكرتير عام الأمم المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 05:33 مساءً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الثلاثاء، إلى العاصمة الجزائرية للمشاركة في القمة العربية الحادية والثلاثين والتي ستعقد على مدار يومي الاول والثاني من نوفمبر بالعاصمة الجزائر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات للصحفيين المرافقين للرئيس السيسى فى الجزائر، بأن الرئيس السيسى سوف يلتقى فى الجزائر اليوم سكرتير عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيرش.

وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والاخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة واستمراراً لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة.