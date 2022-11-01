جامعة سوهاج: تدشين سيارتى إسعاف مجهزتين للعمل بمستشفيات سوهاج الجامعية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة سوهاج الدكتور مصطفى عبد الخالق، إنه تم تدشين سيارتى إسعاف جديدتين للخدمة بمستشفيات سوهاج الجامعية، وذلك فى إطار حرص إدارة الجامعة على توفير الخدمات الطبية العاجلة للمرضى والاستعداد الدائم لمواجهة وحل الأزمات الطارئة.





وأكد عبدالخالق - فى تصريح اليوم الثلاثاء- أن مستشفيات جامعة سوهاج تمثل جزءً كبيرًا وظهيرًا أساسيًا فى العملية الطبية والعلاجية فى المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة، وتسعى للتطوير المستمر للارتقاء الدائم بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، مشيداً بالدور الإيجابى الذى تلعبه مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم مستشفيات الجامعة على مدار سنوات مما أسهم فى تقديم خدمات علاجية وطيبة على مستوى عالى من الجودة. وأوضح رئيس الجامعة، أن سيارتى الإسعاف تم تقديمهما كدعم من إحدى مؤسسات العمل الأهلى التى تعمل فى مجالى الصحة والتعليم، حيث إنهما مجهزتان تجهيزاً كاملاً، وتحتوى إحداهما على وحدة رعاية مركزة، لافتًا إلى أن الدعم بسيارتى الإسعاف أمر مهم جداً لمستشفيات سوهاج الجامعية، وخاصة مع بداية التشغيل التجريبى والاستعداد للافتتاح الرسمى ضمن الافتتاحات الرئاسية للمشروعات القومية للمستشفى الجامعى الجديد بمدينة سوهاج الجديدة لخدمة مرضى الحوادث والطوارئ مما يزيد الاحتياج لسيارات الإسعاف.

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