عاجل- عودة الأمطار.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الأربعاء (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، ولطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على كافة الأنحاء.





وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية تتمثل فى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيها من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 26 19

العاصمة الإدارية 26 19

6 أكتوبر 26 18

بنهــــا 26 19

دمنهور 25 19

كفر الشيخ 25 19

المنصورة 25 19

دمياط 24 20

بورسعيد 24 20

الإسماعيلية 27 19

السويس 26 20

الزقازيق 26 20

شبين الكوم 26 18

طنطا 25 18

الشلاتين 31 22

الاسكندرية 25 18

العلمين الجديدة 25 19

وادى النطرون 27 19

مطروح 24 17

السلوم 25 15

سيوة 24 13

العريش 24 20

رفح 25 19

الطور 28 19

كاترين 22 11

رأس سدر 29 18

نخل 25 14

طابا 26 19

نويبع 28 21

حلايب 29 21

شرم الشيخ 29 22

الغردقة 30 21

مرسى علم 30 21

الفيوم 27 18

بنى سويف 27 17

المنيا 28 17

أسيوط 29 16

سوهاج 30 17

قنا 30 18

الأقصر 30 18

أسوان 31 19

الوادى الجديد 30 13

أبوسمبل 29 16

أبو رماد 30 22

رأس حدربة 27 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 35 23

المدينة 33 17

الرياض 33 19

المنامة 33 27

أبوظبى 35 23

الدوحة 34 26

الكويت 33 22

دمشق 22 09

بيروت 23 17

عمان 22 09

القدس 20 11

غزة 23 14

بغداد 30 16

مسقط 31 24

صنعاء 28 07

الخرطوم 36 19

طرابلس 25 16

تونس 27 15

الجزائر 25 16

الرباط 25 14

نواكشوط 37 21

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

إسلام آباد 31 14

نيودلهى 33 18

جاكرتا 34 26

بكين 15 06

كوالالمبور 31 23

طوكيو 20 13

أثينا 25 15

روما 22 13

باريس 15 09

مدريد 20 09

برلين 15 07

لندن 15 09

مونتريال 14 05

موسكو 01 05-

نيويورك 20 12

واشنطن 22 13