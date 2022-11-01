رئيس جامعة الأقصر يوجه بتوفير كافة سبل الراحة وتلبية احتياجات الطلاب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء لاجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية؛ لمتابعة أعمال التسكين الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية، والبت فى موقف الالتماسات المقدمة للعام الجامعى "2022 - 2023".

وقال حسين إنه تم تسكين 70 طالبًا وطالبة من الحالات التى لم تقوم بالتسجيل عبر الموقع الإلكترونى ولم تنطبق عليها شروط الإسكان الطلابى إلا أنهم فى حاجة ماسة للسكن، وذلك فى إطار حرص الجامعة على تخفيف العبء على أولياء الأمور وتوفير بيئة تعليمية متميزة لأبناءنا الطلاب.

وفى السياق ذاته، شهدت منطقة دير مارجرجس بجبل الرزيقات بارمنت فى الأقصر، اليوم، البدء فى أعمال نصب الخيام والتجهيزات لإنطلاق ليالى الاحتفالات السبعة للشهيد العظيم مارجرجس الرومانى، والتى تبدأ فى 10 نوفمبر تستمر حتى 16 نوفمبر الجارى، للاحتفال بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس فى مدينة "اللد" بفلسطين.

وتوافد أبناء الكنيسة على دير مارجرجس بالرزيقات وتم نصب الخيام بالمنطقة المخصصة لها داخل محيط الدير، حيث تشهد الفعاليات احتفالات طوال الأيام السبعة قداسات يومية وزفة الأيقونة التى تحمل صورة الشهيد مارجرجس، بجانب الترانيم والأناشيد التراثية القبطية والعظات اليومية للآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة.

من جهتها.. وضعت مديرية أمن الأقصر خطة أمنية متكاملة لتأمين الاحتفالات، حيث يشارك فى الخطط التأمينية للاحتفال قوات الشرطة والصحة والإسعاف والمرور والحماية المدنية ومختلف القطاعات، للتأكد من سلامة وأمن الزائرين وخروج الإحتفال بشكل آمن.