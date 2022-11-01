تحذير لطلاب الإعدادية والثانوية بشأن الغياب (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى أهم التحذيرات التى وردت فى الكتاب الدورى بشأن الغياب والتى تهدف تهدف إلى حسن سير العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعى؛ لتحقيق عام دراسى منضبط.
ونص الكتاب الدورى على التنبيه باتخاذ اللازم نحو التأكيد على تفعيل التسجيل الإلكترونى للغياب أسبوعيا لجميع المراحل التعليمية وبخاصة غياب طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم أو عدم مواصلتهم لليوم الدراسى، طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة.
وأكد الكتاب الدورى على تفعيل جدول الحصص المقرر لمعلمى الصفين الثالث الثانوى والثالث الإعـدادى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعلمين المتغيبين منهم، غير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم.
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