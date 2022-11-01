 حياة كريمة.. إنجاز جديد فى القليوبية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أبرز تلك المشروعات. وتقام تلك المشروعات، فى 9 وحدات محلية و36 قرية و148 عزبة وتابعا، حيث يجرى تطوير 25 منشأة طبية منها 5 مراكز و20 وحدة صحية بشبين القناطر، وتحديث 27 منشأة طبية منها 11 مركزا طبيبا و16 وحدة فى قليوب، وتجديد 34 منشأة طبية منها 14 مركزا طبيبا و20 وحدة بالخانكة، وإقامة وحدة صحية لخدمة ما يقرب من 20 ألف مواطن، ويخدم المركز الطبى حوالى 40 ألف مواطن.

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