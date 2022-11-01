بحد أقصى مليون جنيه.. تعاون بين جهاز المشروعات والتموين لدعم أصحاب الورش

جدة - نرمين السيد - وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتمويل مصانع وورش المشغولات الذهبية (ورشتى) بهدف توفير فرص العمل، وتنمية أعمال اصحاب ورش المشغولات الذهبية لضمان الحفاظ على هذه الصناعة الحيوية.





وأشار على المصيلحى، وزير التموين، إلى أن البرتوكول يتضمن تقديم خدمات تمويلية لـ 25 ورشة مصنعة للذهب فى منطقة الجمالية كمرحلة أولى بحد أقصى مليون جنيه للورشة الواحدة، على أن تكون فترة السداد خلال 24 شهرا مع منح فترة سماح لمدة 3 أشهر، متابعا: "هذه ليست المرة الأولى للتعاون بين الوزارة والجهاز حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات الناجحة بالتعاون الوثيق بين الطرفين ومن أهمها مشروع جمعيتى ومشروع السيارات المتنقلة".

وقال إن الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة أمر مهم لدفع عجلة التنمية، موضحا أن بروتوكول التعاون يأتى تتويجا للجهود المبذولة بين الوزارة مع شعبة الذهب خاصة فيما يتعلق بالورش والصناعات الحرفية المترتبة عليها لدعم صناعة المشغولات الذهبية.

ولفت المصليحى إلى أن أن برتوكول التعاون يأتى بالتزامن مع الإعلان عن المعرض الدولى للمشغولات الذهبية والمجوهرات "نيبيو" الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسيى رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم الدعم للنهوض بهذا القطاع كما يجب، ووضع مصر فى مكانتها الحقيقة لهذه الصناعة.

من جانبها قالت نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مصلحة الدمغة والموازين سترشح الورش المؤهلة للاستفادة من المبادرة وفقاً لمواصفات فنية تقوم بوضعها المصلحة، مبينة أن الجهاز يعمل على توفير دعم فنى ومالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بغرض التوسع فى حجم أنشطتها، وسيتم تقييم المشروعات الممولة للحكم على مدى نجاح تلك المرحلة للتوسع فى منح عدد أكبر من الورش وبالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشارت جامع إلى أن الجهاز يولى اهتماما بكل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن فكرة البروتوكول صادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك فى ظل اهتمامها بدعم الورش ومصانع الذهب وتحقيق قيمة مضافة لهذا القطاع.

وقالت إن أصحاب هذه الورش بحاحة إلى كثير من الدعم سواء "فنى أو مالى"، موضحة أن الجهاز لدية القدرة على توفير الدعم لهم لضمان استقرارهم والتوسع فى نشاطهم، مؤكدة أن الجهاز لاحظ احتياج ورش الذهب إلى قدر من السيولة للاستقرار وتوسيع النشاط ونطاق العمل، وأهمية تقديم أوجه الدعم المالى وذلك لزيادة قدرتهم على التشغيل الذاتى والاحتفاظ بالعمالة الماهرة، حيث تتميز تلك العمالة بالخبرة ويصعب تعويضها إذا خرجت من السوق.

وأشارت إلى أن البروتوكول يعمل على توفير خدمات تمويلية ميسرة لأصحاب ورش الذهب عبر وزارة التموين، منوهة أن دور الجهاز القيام بمساعدة أصحاب المشروعات ودعمهم من خلال دراسة دقيقة لتقديم الخدمة الذى يحتاجها، ويحرص على تنفيذ توجيهات الدولة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتقديم الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم على الاستمرار والتوسع والعمل على تعزيز قدرة هذه المشروعات على الإنتاج والتشغيل والاحتفاظ بالعمالة.

ووقع البروتوكول الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين، وناجى فرج مستشار وزير التموين للذهب، وأحمد كمال معاون الوزير لشئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.