محافظ الجيزة يتابع جهود تطوير ورصف طرق طراد النيل ومدخل المنطقة الأثرية

جدة - نرمين السيد - تواصل محافظة الجيزة تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى والتى شهدت إدراج العديد من الطرق والمحاور المرورية بخطط التطوير لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات.





وتابع أحمد راشد محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفى، جهود رفع كفاءة الطرق، حيث جارى أعمال توسعة رصف وتطوير طريق طراد النيل بمركز ومدينة أوسيم بطول 2.5 كم ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمديرية الطرق وذلك فى إطار جهود تحسين الحركة المرورية بذلك القطاع، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تجريد وتمهيد ورفع كفاءة شوارع المسابك والأربعين بمركز ومدينة أوسيم؛ لتسهيل حركة سير المواطنين والمركبات.

وتابع أحمد راشد جهود رصف وتطوير وتوسعة مدخل المنطقة الأثرية بسقارة بمركز ومدينة البدرشين ليصبح عرض الطريق 16م بدلا من 8م حيث تم إزالة التعديات والبروز على الطريق العام للمحال والمنشآت التجارية لتوسعة الطريق ليضاف إلى المحاور المطورة بالمركز.

وكلف محافظ الجيزة مديرية الطرق والمراكز المعنية بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة والتأكد من الالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال لضمان التنفيذ على أكمل وجه.

وفى نفس الإطار، اطلع محافظ الجيزة على جهود حى العمرانية فى استكمال تطوير ميدان مدكور بشارع الهرم واستكمال تركيب كشافات الإنارة وتقليم الأشجار ورفع كفاءته وذلك للارتقاء بالمظهر الحضارى.