وكيل الأزهر: الدعوة الإسلامية منذ مهدها تواجه تحديات لكنها تنجو

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، إن السلام مبدأ من المبادئ التى عمق الإسلام جذورها فى نفوس المسلمين، فأصبحت جزءا من كيانهم وإيمانهم، ولقد صاح الإسلام - منذ طلع فجره وأشرق نوره - صيحة مدوية فى آفاق الدنيا، ودعا إلى السلام، ووضع الخطة الرشيدة التى تبلغ بالإنسانية إليه، ورسم الطريقة المثلى لتعيش الإنسانية فى ظلاله.





وأضاف وكيل الأزهر خلال كلمته بالمؤتمر العالمى الدولى الثانى " الدعوة الإسلامية والسلام العالمى .. تحديات الواقع وآفاق المستقبل"، أن الإسلام لم يقف بالدعوة إلى السلام عند انعدام الحرب فقط، بل جعل من السلام كل ما يؤدى إلى استقرار الحياة، على نحو يشمل علاقات الإنسان الكبرى والصغرى، وتمثل ذلك فى شريعة الإسلام وعقيدته وأخلاقه.

وأكد أنه مع الدعوى العريضة للسلام ولتحقيقه بين كل البشر على اختلاف توجهاتهم إلا أن الدعوة الإسلامية منذ مهدها وهى تواجه تحديا تلو الآخر، لكنها تنجو منه بحفظ الله لها، وبوجود رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه قاموا على ثغورها ونشر قيمها وتعاليمها السمحة، والمتابع المدقق لما تمر به الأمة الإسلامية اليوم يجد أنها تعانى من أشد أنواع الأمراض خطورة، وهو المرض الفكرى الذى أدى إما إلى التطرف الذى نتج عنه الإرهاب بأنواعه وإما إلى التفريط الذى نتج عنه الانحلال الأخلاقى والإلحاد، الأمر الذى يوجب على جميع العلماء النهوض وبقوة لمواجهة هذا المرض العضال وحماية المجتمعات الإسلامية من خطورته.

وبين الدكتور الضوينى أنه مع تسليمنا أن لكل عصر خصائصه، فإن عصرنا الحالى الذى تهيمن عليه الصناعات الثقافية والإعلامية الغربية من خلال شركات عابرة للقارات عملاقة وضخمة تتوفر لديها إمكانيات هائلة وموازنات ضخمة جدا يفرض علينا تحديا كبيرا، وهو كيف نقوم بواجب الدعوة الإسلامية فى العالم، وكيف تصل رسالة السماء إلى أهل الأرض؟، وكى نكون واضحين أمام أنفسنا، فإن الفرصة المتوفرة أمام المسلمين لاستغلال الإعلام الجديد للقيام بالدعوة والتعريف بالإسلام والرد على الصور النمطية والتشويه والتضليل والحملات الدعائية المغرضة فرصة يجب أن تستثمر على الوجه الأتم، الذى يحقق عالمية الدعوة وعالمية الرسالة.

وأكد وكيل الأزهر أنه من الواجب علينا ونحن نتعامل فى هذا الميدان أن نكون على يقظة وحذر ووعى بهذه القوى التى تسيطر على هذا الميدان، والتى تقدر أن تجعل من الشيطان الرجيم ملاكا رحيما والعكس بالعكس، ومن ثم فإن إشكالية نشر الدعوة والثقافة والإسلامية فى العصر الرقمى تتمحور حول الاستغلال الأمثل للوسائل والإمكانيات المتاحة من تكنولوجيا حديثة لوسائل الاتصال ومن وسائط متعددة، مع الأخذ فى الاعتبار قوة الكيانات عابرة القارات التى تعمل على التشويه المستمر للإسلام والمسلمين، كما أن من الواجب علينا أن نصل إلى مرحلة الاستثمار فى الفكر الإسلامى؛ فالحضور الدعوى، والتأثير الثقافى على المستوى الدولى بحاجة إلى مجهودات كبيرة منسقة ومنظمة تخاطب الآخر بلغة العصر وبمنهجية علمية وبمنطق عقلى حتى تحقق المبتغى منها، ويحتاج إلى إنتاج فكرى وعلمى، ومنتج بجودة ونوعية تقدر على منافسة ما هو موجود على الساحة العالمية.

وأوضح فضيلته أن أكبر مرجع للدعاة هو حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب على كل منشغل بالدعوة أن ينظر فى هذه السيرة العظيمة التى تعبد لنا طرائق الدعوة إلى الله فيتخذ منها دستورا فى دعوته، فتصل به إلى بر الأمان، فيكون من أحسن الناس قولا، وقد كان صلى الله عليه وسلم سلاما ورحمة للعالمين، والأزهر الشريف أقدم جامعة عرفها التاريخ الإنسانى مهموم ومعنى ببيان حقيقة رسالة الإسلام، وحريص على الحفاظ على الدعوة الإسلامية وحمايتها من كافة الأفكار والآراء التى تحاول بث سمومها من أجل تشويه رسالة الإسلام، مما يدعونا إلى أن نعيد التفكير فى مستقبل الدعوة الإسلامية، وإنتاج مشروع فكرى جديد يستمد أسسه من ماضيه ويستند إلى الواقع ويستشرف المستقبل ليخرج الأمة من كبوتها ويعيد للرسالة الإسلامية مكانتها وللأمة ريادتها.

وأكد الدكتور الضوينى أن التحديات المعاصرة كثيرة جدا، تجعل الأمر فى غاية المشقة، وإن لم نتدارك ونضع آليات المعالجة، ونبدأ على الفور فى وضع برنامج عمل لغرقنا فى هذا الطوفان الهائل، الذى يرمينا مرة إلى إلحاد وتشدد، ومرة إلى تحلل أخلاقى وشكلية فى التدين، وهذا كله يضعف الأمة، ويؤثر سلبا على دعوتها، كما أن الدعوة الإسلامية فى حاجة ملحة إلى برنامج عمل ننزل فيه إلى أرض الواقع يدمج فيه التراث بالحاضر، ويجمع الداعية فيه بين علوم الشريعة وعلوم النفس والاجتماع والإدارة، فالدعوة الإسلامية اليوم مدعوة للتفاعل مع المتغيرات العالمية من أجل تفعيل دورها وأداء مهامها الشرعية المنوطة بها على الصعيد الإسلامى الداخلى وعلى الصعيد الخارجى، وذلك من خلال العمل على ترسيخ الفهم الإسلامى الوسطى المعتدل، والاهتمام ببناء الشخصية الإسلامية المتوازنة، وتطوير الخطاب الدينى مضمونا وصياغة حتى يمكنه الإجابة عن الإشكالات المثارة فى الساحة الغربية والشرقية على حد سواء، تلك الإشكالات التى تحتاج إلى أجوبة واضحة ومقنعة.

وشدد وكيل الأزهر على ضرورة العمل فى إطار واحد من أجل تطوير العمل الدعوى، والتنسيق بين المؤسسات المعنية والمهمومة بأمر أمتها من أجل تأهيل الدعاة وتدريبهم على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى للإرشاد والمتابعة فى أنحاء العالم، كما يجب الاهتمام بالخطاب الإعلامى الدعوى، وضبط أسسه وقواعده، وتطويره بما يتلاءم مع ثقافة الأمة ومتطلبات العصر، فضلا عن وضع استراتيجية مشتركة حول ثوابت العمل الدعوى، وتنسيق الجهود والبرامج حول أولوياته بما يؤدى إلى جمع الكلمة وتحقيق المصلحة العليا للدعوة الإسلامية، والبعد عن كل ما يثير العداوة والفرقة بين المسلمين، وبما يحقق السلام العالمى المنشود.