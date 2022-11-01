وزير التنمية المحلية يوجه برفع درجة الاستعداد بالمحافظات للتعامل مع سقوط الأمطار

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - في إطار تقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط أمطار بدرجات متفاوتة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات القادمة .

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، برفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية والتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات للمتابعة على مدار الساعة للتقارير الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية .

كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظات بالتأكد من جاهزية معدات وشفاطات الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتنسيق مع معدات شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات لمواجهة سقوط الأمطار وظروف الطقس غير المستقر لسرعة رفع آثار الأمطار وشفط تجمعات المياه أولاً بأول التعامل مع شكاوي المواطنين فيما يخص أماكن تجمع المياه وإزالتها بصورة سريعة لعدم التأثير على تحركهم في الشوارع أو الحركة المرورية .

كما أكد اللواء هشام آمنة أن جميع المحافظات وضعت خطط للتعامل مع تداعيات سقوط الأمطار ويتابعها السادة المحافظين على مدار الساعة لسرعة التنسيق والتعامل مع أي طارئ بين كافة القطاعات الحيوية والخدمية بالمحافظات.

وفي السياق ذاته تلقي وزير التنمية المحلية تقريراً من غرفة العمليات بالوزارة بتعرض بعض المناطق في محافظة القاهرة لسقوط أمطار خفيفة.