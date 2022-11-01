الصحفيين: انطلاق الدورة التدريبية للمتقدمين للجنة القيد دفعة 2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - أعلن حماد الرمحي رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، عن انطلاق دورة البرامج التدريبية للدفعة الأولى للمتقدمين للجنة القيد دفعة 2022 يوم السبت المقبل الموافق 5/11/2022 وتنتهي في 17/11/2022 ، والتي ستعقد بمقر مركز التدريب بنقابة الصحفيين.

تتضمن الدورة البرامج التدريبية التالية:

- اللغة العربية ومهارات الكتابة الصحفية.

- اللغة الانجليزية للأغراض الصحفية.

- التشريعات الصحفية، وميثاق الشرف الصحفي والأكواد المهنية.

- مهارات الكتابة الرقمية «صناعة المحتوى الرقمي – تحسين محركات البحث SEO- الأخبار المزيفة fake news – الأمان الرقمي»

- مهارات الحاسب الآلي .

في نفس السياق شملت أسماء الدفعة الاولى للمتقدمين للجنة القيد 85 أسم وهم :

1) ابتسام عبد الفتاح جامع احمد الفجــــــــــــــر

2) ابتسام محمد محمود محمد عبد الدايم الوفـــــــــــد

3) احمد السيد يوسف الحنفى الوفـــــــــــد

4) احمد توفيق محمد لاشين البـــــــــــــــوابة

5) احمد جمال فهيم عبد اللطيف البادى الوفـــــــــــد

6) احمد حسن عبد الرحيم احمد الوفـــــــــــد

7) احمد حسين رزق البندارى البـــــــــــــــوابة

8)احمد خميس متولى محمد فيتــــــــــــــو

9) احمد رجب إبراهيم إمام المصرى اليوم

10) احمد رضا عرفه عبد الصمد خليل المصرى اليوم

11) احمد سعيد عبد الحميد إبراهيم الشرق الأوسط

12) احمد صالح جلال صالح صوت البـلد

13) احمد طارق عبد العزيز عفيفى الطريـــــــــــق

14) احمد عبد الحفيظ محمد عبد الغفار السيد الفجــــــــــــــر

15) احمد عبد الحميد حسن محمد النبــــــــــأ

16) احمد عبد العزيز عبد الكريم بنايه البـــــــــــــــوابة

17) احمد عبد الغنى احمد عبد الغنى النهار

18) احمد عبد الناصر عبد العزيز البكش الكرامـــــــــــة

19) احمد ماهر السعيد محمد أبو النصر الوطـــــــــن

20) احمد محمد حامد عبد الحليم الوطـــــــــن

21) احمد محمد صلاح محمد حموده شلق الوفـــــــــــد

22) احمد محمد طلبه جلال وكالة رويترز

23) احمد محمد عبد الفتاح على عالم المال

24) احمد محمد فايق يسن جميل الوفـــــــــــد

25) احمد مصطفى محمد عثمان المصرى اليوم

26) احمد نبيل إبراهيم الخشاب وكالة رويترز

27) احمد نور الدين احمد عبد المقصود الكرامـــــــــــة

28) اسامه زكريا شعبان بيومى الشـــــــــروق

29) اسراء عبد الباقى سيد الباقى النهار

30) اسلام سالم موسى العارف صوت البـلد

31) اسلام عصمت حسن حسين مجلة اكتوبر

32) اسماء سعد حسين حسن على الشـــــــــروق

33) اشجان عربى امين عبد المجيد الطريـــــــــــق

34) الاء محمد سعيد مباشر الطريـــــــــــق

35) السيد سالم محمد بسيونى النهار

36) الشيماء احمد فاروق عبد القوى الشـــــــــروق

37) الهام محمد محمود تمام الوطـــــــــن

38) امانى حسن سيد إسماعيل سليم المصرى اليوم

39) اميرة احمد عبد الصبور حسانين الفجــــــــــــــر

40) اميرة حامد عبد المنعم حسن عاصى الشـــــــــروق

41) انجى اشرف البسطويسى النهار

42) انجى عبد الوهاب محمد عبد الوهاب المصرى اليوم

43) ايات عامر عبد اللطيف محمد الفجــــــــــــــر

44) ايرينى صفوت حكيم اسحق الفجــــــــــــــر

45) ايمان حسن ابراهيم متولى فيتــــــــــــــو

46) ايمان خيرى عبد الرازق موسى عالم المال

47) ايه احمد عتريس احمد الطريـــــــــــق

48) ايه جمال محمود محمد عالم المال

49) ايه عبد الحكيم عبد العال عبد العليم صوت البـلد

50) ايه عبد المنعم احمد محمود العقاريـــــة

51) إبراهيم احمد إبراهيم احمد عالم رقمي

52) إبراهيم محمد إبراهيم الديهى الوطـــــــــن

53) إسراء حامد محمد احمد الوطـــــــــن

54) إسلام احمد أبو خطوه سيد الوفـــــــــــد

55) إسلام محمد حجازى عبد الله حميد الكرامـــــــــــة

56) إسلام مصطفى إبراهيم شعبان المـــــــــــال

57) إيمان عاصم غريب تركى الوفـــــــــــد

58) إيناس عبد العزيز محمد على العشرى وكالة رويترز

59) أسماء إبراهيم جابر عبد ربه الوطـــــــــن

60) أسماء محمد زكريا على يوسف المصرى اليوم

61) أسماء مصطفى حموده الطاهر الوفـــــــــــد

62) ألاء نبيل حسن سويلم وكالة رويترز

63) أمل عاشور زينهم جاد الوفـــــــــــد

64) أمنيه احمد محمد إبراهيم البلاوى الكرامـــــــــــة

65) أمنيه السيد فؤاد عبد العال الوفـــــــــــد

66) أمير سعيد طه السيد الالفى عالم رقمي

67) أميرة عبد الفتاح إبراهيم عبد الشافى الكرامـــــــــــة

68) أميمه احمد سعد محمد عمر الاتربى البـــــــــــــــوابة

69) أنجى محمد عصام الدين محمد عبد المنعم اليوم السابع

70) أنجى نصر الدين عبده محمد بيومى البـــــــــــــــوابة

71) أيمن شافعى سعد قرنى الوفـــــــــــد

72) أيه عادل محمد عثمان الوفـــــــــــد

73) باكينام خالد حسن سيد عالم رقمي

74) بسمة عبد الستار مجاهد على الطريـــــــــــق

75) بسمه رمضان محمد سيد النهار

76) بسنت خالد محمد عثمان البـــــــــــــــوابة

77) بسنت عبد ااتواب شرقاوى احمد الشـــــــــروق

78) بهاء رشاد طه أمين البـــــــــــــــوابة

79) بيشوى ماهر كامل ابادير المصرى اليوم

80) ترنيم محمد عبد الله حنفى النبــــــــــأ

81) تقى عادل عبد اللطيف جاب الله الوفـــــــــــد

82) توفيق رجب توفيق محمد البـــــــــــــــوابة

83) ثروت عبد المنجى عباس البطاوى البـــــــــــــــوابة

84) جمال الدين عبد الحميد محمد اسماعيل النهار

85) حاتم احمد السيد محمد فيتــــــــــــــو

وسوف يتم الاعلان عن باقي أسماء الدفعات تباعًا