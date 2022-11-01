مدبولى يطمئن على التجهيزات النهائية بمستشفى شرم الشيخ لتأمين مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال التطوير التى شهدتها المستشفى بأقسام الطوارئ والرعايات المركزة والعمليات والقسطرة، وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية، كما اطمأن مدبولى على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وفصائل الدم ومشتقاته وتأمين المخزون الاستراتيجى منها.

وفى هذا الإطار، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تواجد فرق طبية على أعلى مستوى من الكفاءة فى حالة استعداد دائم للتعامل مع حالات الطوارئ ومختلف الحالات الأخرى للوفود المشاركة بالمؤتمر، ليتم تقديم الخدمات الطبية لها بمختلف التخصصات.

وخلال تفقده لأقسام المستشفى، عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، موقف الخدمات والتجهيزات بالمستشفى، مشيراً فى ضوء ذلك إلى أن إجمالى عدد الأسرّة بها يصل إلى 110 أسرّة، كما يصل عدد غرف العمليات إلى 6 غرف، وعدد العيادات الخارجية إلى 22 عيادة، موضحاً أن الخدمات الطبية تقدم من خلال مجموعة متميزة من الاطباء وأطقم التمريض.

كما أوضح الوزير أيضًا أن المستشفى يحتوى على وحدة للغسيل الكلوى، ووحدة قسطرة قلب، وأجهزة أشعة، بالإضافة إلى صيدلية، ومعمل، ومركز للعلاج الطبيعى، إلى جانب مجموعة من الأقسام الأخرى تشمل القلب والأوعية الدموية، والطوارئ، والأطفال المبتسرين، والمناظير، والأنف والأذن، وجراحة التجميل، والمسالك، والمخ والأعصاب، وجراحة عامة، والعظام، وغيرها.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه فى إطار التجهيزات الجارية لتحويل مستشفى شرم الشيخ الدولى، لأول نموذج مستشفى خضراء فى مصر (صديقة للبيئة)، ضمن استعدادات استضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، تم توريد وتركيب محطة للطاقة الشمسية بقدرة 30 كيلو وات كمرحلة أولى، وجار البدء فى المرحلة الثانية، كما تم تركيب محطة لتنقية المياه واستخدام الهادر لرى المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى زراعة مسطحات خضراء داخل المستشفى وفى محيطها.

كما يتضمن المستشفى وحدة للتشخيص والاتصال الطبى عن بُعد، وفى هذا الصدد، أوضح الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن هذه الوحدة ستسهم فى النهوض بجودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للوفود المشاركة بالمؤتمر، كما تسهم فى تيسير حصولهم على الخدمة الطبية، كما أنها تُمكِّن الأطباء من مناظرة أكبر عدد من الحالات المرضية، خاصة وقت حدوث الأزمات والطوارئ.

وعلى هامش جولته بالمستشفى، تفقد رئيس الوزراء، "سكوتر كهربائى" تم توفيره لأول مرة وتجهيزه ببعض من تجهيزات سيارات الإسعاف ويعد صديقا للبيئة، حيث تم تخصيصه لتقديم خدمات الإسعاف فى الأماكن المزدحمة والتى يصعب الوصول إليها بسيارات الإسعاف.

كما تفقد مدبولى إحدى سيارات الإسعاف المجهزة بغرفة تحتوى على شاشة تحكم مرتبطة بغرف مثيلة لها بالمحافظات الأخرى، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الغرفة مجهزة بالشبكة الوطنية الموحدة، ويمكن ربطها مع جميع الجهات الأخرى المشاركة فى هذه الشبكة، كما يمكن من خلالها نقل الحدث بالصوت والصورة، وفى الوقت نفسه، تفقد رئيس الوزراء أحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم، والتى يتوافر منها 16 سيارة، وكذا سيارات إسعاف أخرى عادية يوجد منها عدد 130 سيارة.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى الروبوتات الذكية المتخصصة التى سيتم إدخالها لأول مرة فى مجالات التمريض، والتعقيم، ومكافحة العدوى، ونقل عينات التحاليل، وخدمات المرضى ضمن جاهزية التأمين الطبى للمؤتمر.

وفى هذا الصدد، أشار الدكتور أحمد السبكى إلى تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والحلول المبتكرة لضمان توفير أفضل خدمة ورعاية طبية وعلاجية للوفود المشاركة بالمؤتمر، وتعزيز جودة وسلامة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم.