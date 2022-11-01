وزير التعليم يكرم طلاب مدارس STEM الفائزين فى إعداد مشروعات التغير المناخى

جدة - نرمين السيد - حضر الاحتفالية الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتور عمرو الدماريسى، منسق هيئات تعليم الطلاب بالإدارة العامة لشئون مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعدد من مسؤولى سيمنس مصر ومديرو مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM الفائزين.

وفى كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بالمشاركة فى هذه الاحتفالية، مؤكدا حرصه على التواجد فى هذا الحفل الكريم، نظرا لما يمثله هذا اليوم وهذا الحفل من أهمية بالغة.

وقال الوزير: "إن يوم تكريم المتفوقين من أبنائنا لهو حدث عظيم، كما أن رعاية المتفوقين والمبدعين والموهوبين من أبنائنا الطلاب واجب وطنى تركز عليه الدولة، بدعم واهتمام بالغين من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية".

وأشار الوزير إلى أن التفوق أصبح اليوم بمثابة الميزة التنافسية الأعلى والأهم بين الأمم، حيث أصبحنا فى عصر الثورة الصناعية الرابعة التى لا تهتم بمجرد المعرفة، وإنما تعتمد على إعداد المتعلمين القادرين على الإبداع والابتكار، فى عالم يتطور يوما بعد يوم، مضيفا إلى أنه بالنظر إلى المجالات الحاكمة فى عصرنا الحالى نجد أن التخصصات المستحدثة مثل الإلكترونات الدقيقة، وعلوم الروبوت، والميكاترونيك، والخريطة الوراثية، والاتصالات فائقة السرعة، جميعها تتطلب نوعا من الدارسين القادرين على الإبداع والابتكار ضمن نظام تعليمى متميز،

ولفت إلى أن مدى قوة أى دولة، ومعيار تفوقها لم يعد يقاس بما تملكه من موارد طبيعية، وأيد عاملة، وأموال سائلة، ولا حتى بما تستحوذ عليه من أسرار علمية ومعارف، وإنما تحول العالم كله إلى ما يسمى "اقتصاديات التعلم" حيث تقاس قوة الأمم بمدى قدرة أبنائها على توظيف العلوم والمعارف وتطويعها، وابتكار الحلول المثلى لكافة المشاكل التى قد تواجهها.

وتابع الوزير: إن الطلاب المبدعون هم ثروتنا الحقيقية والقوة الحقيقية التى تملكها مصر، والميزة التنافسية التى من الممكن أن تكسب بها مصر فى المنافسة الدولية.

وأضاف الدكتور رضا حجازى، إن الاهتمام بمثل هذا المعسكر الذى يركز على الإبداع والتكنولوجيا إنما يدعم استراتيجية التحول الرقمى التى تنتهجها الدولة، والتى تهدف لتقديم خدمات أكثر تيسيرا على المواطنين، فى ضوء التطور والتقدم العلمى والتكنولوجى الهائل حول العالم، وفى هذا الإطار، تسعى الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمى فى مجال التعليم، والعمل على اكتشاف الموهوبين والمتفوقين، وإكسابهم المهارات التى تحقق التنمية الذاتية لهم، مع رعايتهم تعليميا، وثقافيا، واجتماعيا؛ حتى يتمكنوا من تطوير مواهبهم، والوصول إلى أعلى مراتب التفوق والإبداع.

وقال الوزير للطلاب الفائزين: "عليكم ببذل قصارى جهدكم من أجل الحفاظ على ما حققتموه من نتائج عظيمة، والاستفادة منها بما يحقق الخير لمصرنا الغالية، والارتقاء بها، فمصر تستحق منا الكثير، ومن خلالكم نتطلع لمستقبل أكثر إشراقا لوطننا الحبيب".

وفى ختام كلمته، وجه الدكتور رضا حجازى الشكر والتقدير لكل من ساهموا بمجهوداتهم فى تنظيم هذا المعسكر الرائع، والطلاب المشاركين فى هذا الحدث الهام.

ومن جهته، قال مصطفى الباجورى الرئيس التنفيذى لسيمنس مصر، تعليقا على تنظيم سيمنس مصر لهذا المعسكر التدريبى: "تفخر سيمنس مصر بدعمها المتواصل لرؤية وزارة التربية والتعليم المصرية الهادفة لتوفير نظام تعليمى وتدريبى عالى الجودة للطلبة المصريين، عن طريق إمدادهم بالمهارات اللازمة للتفكير الإبداعى وتمكينهم فنيا وتكنولوجيا، مؤكدا أن سيمنس مصر تفتخر أيضا بلعب دور محورى فى تمكين الأجيال الجديدة وإعدادهم بصورة فعالة لقيادة القطاعات الصناعية فى المستقبل، من خلال المبادرات التوعوية حول أفضل ممارسات الاستدامة، وابتكار حلول تكنولوجية مستدامة لتحسين البيئة والحفاظ عليها".

وأشار الرئيس التنفيذى لسيمنس مصر، إلى أن المعسكر التدريبى استمر على مدار 9 أيام، استضافت سيمنس مصر خلاله 33 طالبا من 15 مدرسة من مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM، شاركوا فى سلسلة من ورش العمل التقنية العملية المتخصصة فى مجالات رقمية متعددة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعى، والواقع الافتراضى والواقع المعزز، والطباعة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة لعدد من ورش العمل غير التقنية فى مجال تصميم نماذج الأعمال، حيث تعرف الطلبة المشاركون فى ورش العمل أيضا على تطبيقات التفكير التصميمى Design Thinking، من خلال تبنى أسلوب تفكير مرن (agile) وفعال على مدار فترة المعسكر.

وتقدم يان نوتر، المدير التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بالشكر لوزارة التربية والتعليم وشركة سيمنس مصر على نجاح هذا المعسكر، واصفا الطلاب الفائزين بأنهم مستقبل مصر المهتمين بأهداف التنمية المستدامة والتحديات العالمية وكيفية إيجاد حلول لمواجهتها، مشيرا إلى أن هؤلاء الطلاب قدموا مشروعات وأفكار متميزة لتقليل المخلفات الصناعية للحفاظ على البيئة فى مصر.

وتفقد الوزير معرض مشروعات طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM، وناقشهم فى المشروعات التى قاموا بإعدادها، وأثنى على الحلول التطبيقية التى تقدمها لمواجهة التحديات التى تواجهها الدولة.

وكرم الدكتور رضا حجازى فرق الطلاب الفائزين، حيث فاز بالمركز الأول فريق ايكو فيو الذى يضم الطالب عمار ياسر من مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM بالقليوبية، والطالبة روان عميش من مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM بالمعادى، والطالب كيرلس عبد المسيح من مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM بالمنيا، والطالبة دعاء أيمن من مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا ST بالمنوفية.

وفاز بالمركز الثانى فريق فونيكس ويضم الطالب كيرلس نخنوخ من مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM بالإسماعيلية، والطالبة فاطمة السيد من مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM بالدقهلية، والطالب مازن رجب من مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM ب 6 أكتوبر، والطالبة آلاء سلامة من مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM بأسيوط، بينما فاز بالمركز الثالث فريق سبارتانز ويضم والطالب أحمد وائل من مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM بكفر الشيخ، والطالبة شروق الشيخ من مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM بالدقهلية، والطالب محمود عادل من مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM بالإسماعيلية، والطالبة أروى عبد الغنى من مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM بأسيوط.

كما تم تكريم المعلمين القائمين بالإشراف فى المعسكر وهم: محمد عبد التواب، ومحمد بخيت، ورانيا على، وعبير مصطفى، وتكريم محمد العيشى المدير الإدارى ونائب مدير مصنع يونيون إير، ومن أعضاء لجنة التحكيم تم تكريم الدكتور هشام عيسى عضو اتحاد خبراء البيئة العرب ونقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ سابقا ونائب رئيس المجلس العربى للاقتصاد الأخضر والشريك المؤسس لشركة دى كربون مصر، والدكتور نزار سامى استشارى الابتكار وإدارة التكنولوجيا، ومسئول النمو الشامل للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة فى مصر.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال المعسكر، تنافس الطلاب على تصميم وبناء نموذج أولى لحل مبتكر يعمل على تقليل المخلفات الصناعية خلال عمليات التصنيع، كما تضمن المعسكر التدريبى زيارة الطلاب لخطوط الإنتاج الفعلية لقطاع الإلكترونيات؛ للتعرف على كيفية تكون المخلفات الصناعية فى هذا القطاع.



وقامت لجنة تحكيم متخصصة ضمت مجموعة من الخبراء المحترفين والشخصيات المرموقة من كبرى المؤسسات التعليمية والبيئية فى مصر، بتقييم الحلول المبتكرة التى ابتكرها وصممها الطلاب، واختيار الفرق الفائزة التى سيتم عرض نماذجها الأولية خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ (COP27) والمقرر إقامته فى مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر الجارى.

